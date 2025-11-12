Momento Justo
12 de noviembre de 2025 - 21:12

AUDIO. Albañil muere tras caer del sexto piso de un edificio en construcción en San Lorenzo

La caída fue desde el sexto piso del edificio.

Un hombre falleció este miércoles tras una caída en un edificio que se encuentra en construcción. La víctima fatal tiene 52 años. El hecho se registró en un edificio en construcción ubicado en Ingavi y Chololo, del barrio Villa Universitaria de la mencionada ciudad.