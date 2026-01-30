Momento Justo
30 de enero de 2026 - 21:09

AUDIO. Asalto en Ciudad del Este: Hay que analizar la legítima defensa, dice abogado

Andrés Casati, abogado de la familia Cubas.Diego Díaz

El abogado Andrés Casati se refirió al asalto y doble asesinato registrado este mediodía en Ciudad del Este. Para el letrado, la situación que involucra al viudo de una de las víctimas se encuadra dentro de una legítima defensa.