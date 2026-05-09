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09 de mayo de 2026 a la - 11:58

AUDIO: Asuncenos colorados están podridos del maltrato y se verá reflejado en las urnas, afirma concejal

Miguel Sosa y Marcelo Centurión conversar en mesa, rodeados de otras personas atentas, en un ambiente formal de interior.
La sesión inició a las 9:21 de la mañana con la presencia de 19 concejales en sala. Segundos después, ocho concejales cartistas se retiraron de la sala de sesiones. La concejala de Asunción, Fiorella Forestieri (PLRA), luego de la fallida sesión extraordinaria de la Junta Municipal de Asunción. Un pacto entre colorados cartistas y disidentes volvió a dejar sin quorum en pleno tratamiento del balance 2025, que incluye las gestiones de Nenecho y Luis Bello.Gentileza, Junta Municipal de Asunción