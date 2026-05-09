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09 de mayo de 2026 a la - 12:25

AUDIO: “Hernán Rivas y Erico Galeano ya se tenían que ir del Senado hace rato”, dijo Pettengill

Luis Pettengill, senador y precandidato a la presidencia de la República por el Movimiento Fuerza Republicana en estudios de ABC Cardinal.
Luis Pettengill, senador y precandidato a la presidencia de la República por el Movimiento Fuerza Republicana en estudios de ABC Cardinal.