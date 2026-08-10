PJC: Incautan más de 40 panes de cocaína en allanamiento a carnicería

Agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional con base en Pedro Juan Caballero incautaron 43 panes de clorhidrato de cocaína que superarían los 40 kilos del estupefaciente, durante un allanamiento a una carnicería ubicada en Natalicio Talavera y Naciones Unidas de esta capital departamental.

Lea más: Nueva Alianza 56: estiman más de US$ 73 millones de perjuicio para el crimen organizado en Amambay

La operación arrojó igualmente como resultado la detención de tres personas que serían partícipes del narcotráfico, según estiman los investigadores. Los detenidos fueron identificados como Fabio Isabelino Moreira Morel, de 36 años; Ismael Pedra Gómez, de 31, y Alfredo Morel Urbieta, de 25 años, según los responsables del procedimiento.

Lea más: Destruyen centro de procesamiento de marihuana tipo ICE en Amambay

Droga iba a ser destinada a Brasil

Fuentes policiales indicaron que la información que se maneja es que los 43 panes de cocaína iban a tener como destino el mercado brasileño. Los antidrogas, a cargo del comisario Hugo Ortigoza y la fiscala Rossana Coronel, incautaron además un automóvil y otras evidencias que estarían vinculadas a la investigación.