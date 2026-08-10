Policiales
10 de agosto de 2026 a la - 21:16

PJC: Incautan más de 40 panes de cocaína en allanamiento a carnicería

Espacio interior con suelo cubierto de bloques envueltos en plástico azul, indicando una incautación relacionada con contrabando.
La Policía realizó un allanamiento en una carnicería de Pedro Juan Caballero, incautando más de 40 panes de cocaína.Eder Rivas

Agentes antidrogas de la Policía Nacional asignados a Pedro Juan Caballero incautaron 43 panes de cocaína durante un allanamiento realizado en una carnicería ubicada en la zona céntrica de esta ciudad. Fueron detenidas tres personas, según el reporte oficial.

Agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional con base en Pedro Juan Caballero incautaron 43 panes de clorhidrato de cocaína que superarían los 40 kilos del estupefaciente, durante un allanamiento a una carnicería ubicada en Natalicio Talavera y Naciones Unidas de esta capital departamental.

Hombres de atuendo oscuro conversan en la entrada de la carnicería 'Nelore', un policía en uniforme está presente.
En un operativo antidrogas fueron incautados 40 panes de droga en una carnicería.

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La operación arrojó igualmente como resultado la detención de tres personas que serían partícipes del narcotráfico, según estiman los investigadores. Los detenidos fueron identificados como Fabio Isabelino Moreira Morel, de 36 años; Ismael Pedra Gómez, de 31, y Alfredo Morel Urbieta, de 25 años, según los responsables del procedimiento.

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Droga iba a ser destinada a Brasil

Fuentes policiales indicaron que la información que se maneja es que los 43 panes de cocaína iban a tener como destino el mercado brasileño. Los antidrogas, a cargo del comisario Hugo Ortigoza y la fiscala Rossana Coronel, incautaron además un automóvil y otras evidencias que estarían vinculadas a la investigación.