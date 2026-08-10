Así Luis Bello defiendió sus 11 meses en Asunción tras intervención y renuncia de Nenecho

El intendente de Asunción, Luis Bello, presentó este lunes el balance oficial de sus 11 meses de gestión y la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2025. La administración de Bello tomó las riendas del municipio en un momento de parálisis institucional y financiera, tras la intervención municipal que derivó en la renuncia del exjefe comunal Óscar “Nenecho” Rodríguez.

Ant las autoridades presentes, el jefe municipal buscó marcar un fuerte contraste con la gestión anterior, y dio un discurso de austeridad, ordenamiento contable y recuperación de la confianza ciudadana.

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Bello reconoció que asumió el mando en una institución “muy golpeada”, pero defendió las medidas adoptadas para estabilizar las finanzas sin paralizar los servicios. Entre los puntos de su informe, Bello subrayó la eliminación de la cuestionada “Cuenta Única Municipal”, una herramienta financiera criticada en periodos pasados por la falta de trazabilidad del dinero público. Mencionó además la decisión política de no recurrir a la emisión de nuevos bonos de endeudamiento.

Asimismo, enfatizó en dos oportunidades que, durante casi un año de mandato, no se realizó una sola contratación de nuevo personal.

Bello resaltó pago a jubilados, obras viales y prevención ante El Niño

En el plano financiero, la administración destacó el desembolso de G. 55.000 millones destinado a saldar deudas acumuladas con el sector de jubilados municipales, de los cuales G. 16.500 millones correspondían a compromisos arrastrados de gestiones anteriores.

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En cuanto a la infraestructura y la operatividad en los barrios, el intendente repasó la puesta en marcha del “Plan 400 cuadras” y las alianzas estratégicas con la Itaipú Binacional para el mantenimiento del asfalto.

Detalló que se alcanzó un promedio de 20.000 metros cuadrados de capa asfáltica recuperada y 4.000 bacheos mensuales, además de la incorporación de 11 nuevos camiones recolectores de basura.

Otro eje central expuesto fue la reactivación de las paralizadas obras de desagüe pluvial en sectores como los barrios Santo Domingo, San Pablo y las inmediaciones del Mercado de Abasto.

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Con la sombra latente del fenómeno climático El Niño y las consecuentes crecidas del río Paraguay, la Comuna informó que se estructuró un plan de contingencia preventivo para la habilitación de refugios temporales y la limpieza de cauces hídricos, buscando evitar la improvisación de años anteriores en la atención a las familias ribereñas.

Reducción de impuestos en el Centro Histórico y mirada crítica

Bello también habló sobre el despoblado Centro Histórico de Asunción y mencionó las medidas de incentivo fiscal como la reducción del 52% en el impuesto inmobiliario general y de hasta un 77% para los edificios catalogados como patrimonio histórico, con el objetivo de reactivar la inversión privada, el comercio y la vivienda.

Igualmente, mencionó el avance de los proyectos de revitalización urbana y puesta en valor del Parque Caballero mediante fondos gestionados a través del Banco Mundial y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Si bien el discurso oficial buscó mostrar un rostro humano y cercano al vecino, la ciudadanía segue la postura crítica sobre la gestión. El deplorable estado general de las calles, las fallas estructurales en el sistema de recolección de basura en zonas periféricas y el arrastre de una gigantesca masa de funcionarios heredada siguen siendo materias pendientes.