Triunfo de General Caballero ante Tembetary en Capiatá

Bajaron las persianas de la 18ª fecha del torneo de la División Intermedia en el estadio Erico Galeano, con la victoria del Rojo Mallorquino por 3-1 sobre el Rojiverde.

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Manuel Romero, Jorge Colmán y Juan Martínez marcaron los goles para la victoria del representante de Alto Paraná. Por su parte, Santiago Santacruz descontó para los dirigidos por Sergio Órteman. Con este resultado, General Caballero JLM llega a 36 puntos, y Atlético Tembetary se mantiene con 23 unidades.

Por la jornada 19 del certamen, el Rojiverde visitará a 3 de Noviembre en el Erico Galeano, el próximo lunes 17 de agosto, desde las 16:30, y el Rojo mallorquino recibirá a Tacuary en el estadio Ka´arendy, también el lunes 17 de agosto, a partir de las 19:00.

Síntesis:

Atlético Tembetary 1 - General Caballero JLM 3

Estadio: Erico Galeano. Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: Esteban Testta y Diego Silva. Cuarto árbitro: César Rolón. VAR: Ulises Mereles. AVAR: José Cuevas.

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Atlético Tembetary: Francisco Peralta; Cristhian Batte (85’ Ángel Cristaldo), Líder Cáceres, Bruno Díaz y Leandro Rolón (46’ Alan Paredes); Juan Esteche, Cristian Mercado, José Cardozo (74’ Galo Galarza) y Duvan Zárate (46’ Derlis Martínez); Matías Silvero y Santiago Santacruz (74’ Sebastián Ruiz Díaz). D.T.: Sergio Órteman.

General Caballero JLM: Tales Wastowski; Miller Mareco, Manuel Romero, César Castellano y Gabriel Molinas (90’+4’ Óscar Gavilán); Édgar Franco (65’ Néstor Gómez), Gabriel Espínola (65’ Enzo Alegre), Marcelo Paredes y Juan Martínez (70’ Richard Salinas); Jorge Colmán y Axel Baigorria (90’+4’ Júnior Cantero). D.T.: Humberto Ovelar.

Goles: 14’ Manuel Romero, 35’ Jorge Colmán y 49’ Juan Martínez (GCJLM); 54’ Santiago Santacruz (AT). Amonestados: 90’ Bruno Díaz (AT); 58’ Jorge Colmán, 74’ Axel Baigorria y 76’ Miller Mareco (GCJLM).