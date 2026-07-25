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25 de julio de 2026 a la - 13:19

AUDIO: Habrá hoy “abrazo republicano” entre Cartes y Abdo? “Solo hasta el 4 de octubre”, dicen desde disidencia

Latorre, Pérez y Centurión sonrientes en evento, vestidos con bufandas rojas y chaquetas, levantando un dedo índice en señal de celebración.
Daniel Fernando Centurión, Raúl Latorre y Camilo Pérez participan en acto de presentación de candidaturas municipales de la ANR.X Raúl Latorre