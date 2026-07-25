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25 de julio de 2026 a la - 13:17

AUDIO: Municipales 2026: Rocío Vallejo propone “atajar” hechos de corrupción a lo Orlando Gill

NO TIENE NOMBRE. Marcos Cáceres, Edgardo Romero y la diputada Rocío Vallejo. Foto Jorge Montefilpo
NO TIENE NOMBRE. Marcos Cáceres, Edgardo Romero y la diputada Rocío Vallejo. Foto Jorge MontefilpoCaptura Abc Tv