No tiene nombre
08 de agosto de 2026 a la - 10:55

AUDIO: “No hay una cuestión política”, dice diputado sobre disputa con “Beto” Ovelar sobre proyecto de inversión en rutas

Sesion de la camara de diputados
El diputado Yamil Esgaib (der.) es el impulsor de esta iniciativa. En la foto aparecen además los diputados Alejandro Aguilera y Edgar Olmedo.Gustavo Machado