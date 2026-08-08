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08 de agosto de 2026 a la - 11:04

AUDIO: ‘Yo Creo’ está sustentado sobre la figura de Miguel Prieto; no hay plan B”, dice senador

Senador José Oviedo (Yo Creo), en estudios de ABC Cardinal 730 AM.
Senador José Oviedo (Yo Creo), en estudios de ABC Cardinal 730 AM.Jorge Montefilpo, ABC Cardinal.