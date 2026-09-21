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21 de septiembre de 2026 a la - 13:44

AUDIO: Comisión de investigación: senador cuestiona deudas y presuntos pagos selectivos en IPS y Salud

Dionisio Amarilla, senador liberocartista. Foto: Prensa Senado.
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