Notas
21 de septiembre de 2026 a la - 13:35

AUDIO: Fiscalía pide 12 años de cárcel para Hernán Rivas por su título falso de abogado

Hernán Rivas, con camisa de cuadros y saco azul, y Alba Zaracho, en blazer de cuadros, revisan documentos en un ambiente judicial.
Hernán David Rivas Román y Alba Zaracho participan en un juicio en Tribunales.Gentileza
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