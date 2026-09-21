Notas
21 de septiembre de 2026 a la - 11:15

AUDIO: Jubilados del IPS denuncian que la ley de emergencia busca privatizar el seguro social

Gustavo Canatta, presidente de la Unión Nacional de Jubilados de IPS
Gustavo Canatta Unión Nacional de Jubilados de IPS
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