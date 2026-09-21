Notas
21 de septiembre de 2026 a la - 08:24

AUDIO: Pelea en Honor Colorado es “por negocios y dinero de los contribuyentes”, afirma Prieto

Hombre con traje negro y corbata clara, mujer en conjunto marrón, ambiente formal de oficina con detalles en cerámica gris.
El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, enfrenta un juicio por el supuesto desvío de dinero público en el caso Tía ChelaPablo Otazú
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