Notas
21 de septiembre de 2026 a la - 13:45

AUDIO: Villalba asegura que salud pública será prioridad en el presupuesto 2027

La presidenta de la CBP, la diputada Cristina Villalba. Foto: ABC Color.
La presidenta de la CBP, la diputada Cristina Villalba. Foto: ABC Color.
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.