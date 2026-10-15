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15 de octubre de 2026 - 10:08

AUDIO: Fenómeno El Niño: Municipalidad de Asunción se prepara para tareas de contingencia

Municipalidad
Fachada de la Municipalidad de Asunción. Foto: archivo.JUAN RAMON AVILA-
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