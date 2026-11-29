El ataque que ahora pasa a ser un homicidio se produjo el domingo 1 de noviembre pasado en la vereda de una empresa situada en la avenida General Santos esquina 29 de Setiembre, a tres cuadras del viaducto sobre la avenida Eusebio Ayala, en el barrio Pinozá de Asunción.

La víctima fue Darío Rubén Barrios Colmán, de 42 años, quien murió ayer, sábado 28 de noviembre, en una cama del Hospital de Trauma de la capital.

Coincidentemente, Darío vivía prácticamente detrás del mencionado hospital, en el barrio Bernardino Caballero, también conocido como Cambala o Mundo Aparte. Era un reconocido hincha de Olimpia y durante varios años formó parte de la barra brava de ese club.

Aquel domingo, luego del partido que Olimpia le ganó a Cerro Porteño en la Nueva Olla, Darío se comunicó con sus antiguos compañeros de la barra de Olimpia y acordó reunirse con ellos para festejar el triunfo de su equipo.

La reunión se iba a hacer en la casa de uno de los líderes de la barra, en la zona de Europa casi avenida General Santos, a 10 cuadras de la casa de Darío.

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Sin embargo, cuando Darío llegó al lugar y esperaba a sus amigos en la calle, porque estos estaban viniendo de la cancha, aparecieron al menos siete miembros de la barra brava de Cerro Porteño, algunos en motocicletas y otros a pie.

Los barras de Cerro identificaron a Darío y lo atacaron sin mediar palabras. La víctima corrió dos cuadras hasta el lugar donde lo alcanzaron, lo rodearon, lo agredieron y luego le dispararon.

Aunque fue auxiliado, llegó ya gravemente herido al hospital. En un momento dado, presentó una mejoría, pero lamentablemente contrajo una infección y falleció ayer, tras 27 días de internación.

Doble tragedia para la familia

La muerte de Darío, a manos de barras de Cerro Porteño que serían del barrio San Vicente de la capital, constituyó otro duro golpe para la familia.

Resulta que Darío, aunque era fanático de Olimpia, desde hace un tiempo dejó de ir a la cancha e incluso comenzó un régimen de cuidado personal estricto, porque iba a donar un riñón a su hermano mayor, Pedro Ismael Barrios Colmán, de 45 años, quien a su vez era un conocido deportista, arquero y luego entrenador de fútbol de salón.

Este último, conocido en el mundo deportivo como Kichiro Barrios, sufría diabetes y problemas renales. Su hermano menor Darío era uno de los pocos compatibles para donarle un riñón y por eso se estaban preparando para el trasplante.

Sin embargo, el cobarde ataque que sufrió Darío el 1 de noviembre pasado, justo cuando se debía hacer el trasplante, repercutió directamente en su hermano mayor Kichiro, quien empeoró rápidamente y falleció el 11 de noviembre pasado, mientras su donador estaba también internado.

Ahora, con la muerte Darío, la familia perdió a dos hermanos en solo dos semanas.