El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia rechazó el pedido del Grupo Vázquez, presidido por el encarcelado Miguel Vázquez, para recuperar bienes incautados y levantar las restricciones patrimoniales dictadas en el marco de la investigación vinculada al escándalo financiero del caso Ueno Bank.

El incidente de tercería de dominio, devolución de bienes incautados y levantamiento, limitación o sustitución de medidas cautelares reales, fue promovido el pasado 16 de noviembre por los abogados Willians Dante Justiniano Aguilera y Isamar Faría Sosa, dos de los seis letrados a quienes Miguel Vázquez, desde el Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú), había otorgado un poder general mediante una escribana.

Puntalmente los representantes del Grupo Vázquez solicitaron que se devuelvan los vehículos incautados y se dejen sin efecto la inhibición de vender o gravar bienes, así como la inmovilización de cuentas, dictadas en la causa N° 89/2026. También pidieron frenar cualquier venta, subasta o disposición anticipada de activos administrados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

De acuerdo con los argumentos por los abogados, el Grupo Vázquez tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, no está imputado en la causa y tampoco es deudor de Ueno Bank. Bajo esa premisa, los letrados afirmaron que una eventual responsabilidad de accionistas o administradores no puede trasladarse automáticamente a la sociedad ni a sus activos.

Fiscales cuestionan poder otorgado por Miguel Vázquez

Los representantes del Grupo Vázquez alegaron además que la firma opera legalmente desde antes de los hechos investigados, cumple sus obligaciones societarias y tributarias y no fue vinculada con operaciones específicas que justifiquen las medidas.

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Sobre los vehículos automotores, cuestionaron que no existiera una orden judicial expresa para su secuestro material o entrega a Senabico; y advirtieron que la acumulación de bloqueos podía afectar pagos laborales, tributarios y contractuales. Como alternativa, propusieron el depósito judicial y el uso de los bienes para la actividad empresarial.

Al contestar el incidente planteado, los fiscales Francisco Cabrera, Belinda Bobadilla, Jorge Arce, Yeimy Adle, Luz Guerrero, Luis Piñánez, Ruth Benítez y Silvio Corbeta señalaron la insuficiencia de la personería de los abogados intervinientes, cuestionando las facultades de Miguel Vázquez para otorgar unilateralmente el poder general para asuntos judiciales y administrativos.

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Subsidiariamente, los agentes del Ministerio Público contestaron el fondo de las pretensiones formuladas, y solicitaron el rechazo de la petición resaltando que, si bien el Grupo Vázquez S.A.E. no se encuentra imputada ni reviste la condición de deudora directa de la entidad bancaria, sostuvieron que las medidas cautelares cuestionadas no se fundamentan en la atribución de responsabilidad penal a la persona jurídica, sino en la eventual vinculación de sus bienes y fondos con los hechos investigados.

Grupo Vázquez podrá solicitar pagos de salarios y tributos

Luego de analizar los argumentos el juez Rodrigo Estigarribia concluyó que la autonomía patrimonial de la empresa y la titularidad registral de los bienes no impiden medidas cautelares dentro de una investigación penal.

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Sin embargo, Estigarribia aclaró que la empresa podrá presentar pedidos concretos y documentados para atender salarios, tributos, servicios u otras obligaciones legítimas, así como solicitar revisiones futuras si cambian las circunstancias o aparecen nuevos elementos en la investigación.

El magistrado agregó que las restricciones sobre los bienes y cuentas bancarias no se basan solo en vínculos societarios con los imputados, sino en operaciones financieras que, según la investigación fiscal, habrían involucrado a Grupo Vázquez en la circulación de fondos originados en créditos otorgados por Ueno Bank a Franede S.A. y AIME S.A. Corredores de Seguros.

En consecuencia, el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos mantuvo las medidas cautelares dispuestas contra el Grupo Vázquez y dejó los bienes bajo custodia y administración de Senabico, mientras subsistan las razones de su retención.

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El empresario Miguel Vázquez actualmente está procesado y con prisión preventiva por presunto lavado de activos, estafa, conducta indebida en situaciones de crisis, conducta conducente a la quiebra, lesión de confianza, violación de llevar libros de comercio y asociación criminal, en el marco del caso Ueno Bank.