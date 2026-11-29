Un accidente aéreo registrado este domingo en la ciudad de San Bernardino dejó como saldo tres personas fallecidas, tras precipitarse una avioneta Beechcraft Bonanza en una zona boscosa.

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave cayó a escasos metros del Club de Vuelo Yvytu.

Tras tomar conocimiento del hecho, bomberos voluntarios, unidades de ambulancia y efectivos policiales se movilizaron hacia el lugar para realizar las tareas de auxilio, intervención y las primeras diligencias correspondientes.

La zona del siniestro fue acordonada para facilitar el trabajo de los intervinientes y el inicio de las pericias de rigor.

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Hasta el momento no se han difundido mayores detalles sobre las circunstancias del accidente ni la identidad de las víctimas.