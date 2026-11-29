La escandalosa fuga se produjo en la madrugada de ayer sábado 28 de noviembre del Departamento Judicial de la Policía Nacional (PN), situado en Yegros esquina 24 Proyectada del barrio Tacumbú de Asunción.

El evadido resultó ser Rafael de Souza Baptista, brasileño, de 39 años, quien sería miembro del grupo criminal Primer Comando da Capital (PCC).

Este fue capturado el 20 de octubre pasado por policías del Departamento Control de Automotores, en Lambaré, en una operación de rutina, porque el automóvil en el que circulaba no tenía la chapa delantera.

Cuando fue detenido, el brasileño exhibió una cédula paraguaya falsa a nombre de Wagner Correia Pedroso, supuestamente de 36 años, y después mostró otro documento brasileño que no le corresponde, registrado como Rafael Abreu de Lima, supuestamente de 38 años.

Sin embargo, los policías de Automotores verificaron los datos del extranjero a través del Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional (Decapi) de Ciudad del Este, tras lo cual se corroboró su verdadera identidad, con la cual además registra una condena en Brasil de 6 años, 9 meses y 16 días por narcotráfico.

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Ante esta situación, fue imputado por producción de documentos no auténticos por el fiscal de Lambaré, Eugenio Ocampos Rodríguez (recientemente elegido como fiscal adjunto).

De hecho, el agente del Ministerio Público (MP) solicitó la prisión preventiva del brasileño, que fue ordenada el 22 de octubre por el juez de Lambaré, Blas Antonio Aquino Zarza.

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Desde entonces, el extranjero se encontraba depositado en el Departamento Judicial, ya que el 13 de noviembre pasado fue rechazado en el Centro Nacional de Prevenidos (ex cárcel de Tacumbú) porque se declaró miembro de la facción criminal PCC.

En los últimos días, se estaba apurando el proceso de expulsión del narcotraficante, que debía concretarse en los próximos días.

Fríamente calculado: contrató a tres prostitutas, entretuvo a los policías y luego trepó la muralla

El escape fue fríamente calculado por el narcotraficante brasileño, quien contrató a tres prostitutas que ingresaron a la sede policial en plena madrugada y que participaron de una orgía en el comedor.

De esa fiesta sexual habrían participado los policías que estaban de guardia en ese momento e incluso otro preso que compartía celda con el brasileño ahora evadido.

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De hecho, el brasileño Rafael de Souza Baptista aprovechó que su compañero de celda y los policías de guardia estaban “ocupados” con las chicas y salió al patio del cuartel, tras lo cual trepó la muralla y ganó la calle.

A raíz del insólito suceso, la fiscala de Asunción, Fátima Marielena Girala López, ordenó la detención de uno de los policías, el suboficial principal Cristian Javier Velázquez Suárez, de 44 años, quien fue imputado por liberación de presos.

La jueza de turno, Alicia Verónica María Pedrozo Berni, decretó incluso ya la prisión del uniformado, quien se halla recluido en la Agrupación Especializada, que queda frente al Departamento Judicial.

La fiscala Girala, sin embargo, imputó también a otros cuatro efectivos del Departamento Judicial, quienes ahora ya están apartados de sus funciones, pero que aún no están encarcelados.

Se trata del oficial inspector Carlos Miguel Urunaga Acosta, de 38 años; suboficial inspector Heriberto Ortiz Escobar, de 41 años; suboficial inspector Luis Fernando Acosta Martínez, de 36 años, y suboficial ayudante Marcos Antonio Sánchez Guccione, de 27 años.

Ya asumieron los nuevos responsables de la unidad

Hoy, domingo 29 de noviembre, ya sumieron los nuevos responsables del Departamento Judicial, por orden del comandante de la Policía, comisario general comandante César Roberto Silguero Lobos.

Los destituidos son el que era jefe, comisario principal Ismael Alcides Romero Báez, y el que era subjefe, comisario Lorenzo Damián Vargas Irala.

Estos últimos, aunque no tendrían nada que ver en la fuga, fueron cambiados por ser los responsables administrativos de la unidad.

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El nuevo jefe de Judicial es el comisario principal Édgar Mauricio Núñez Núñez y el nuevo subjefe es el comisario Albino Fernando Fretes Morel.

El acto de traspaso de mando fue presidido por la directora general de Investigación Criminal, comisario general inspector María Rossana Chávez Leal, y el director de Científica y Técnica, comisario general inspector Juan Alejandrino Pereira Aguilar.