Desde anoche, el exministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, se encuentra recluido en el Centro Nacional de Prevenidos del barrio Tacumbú de Asunción y pasó a ser el preso 1.490 de esa cárcel. Según datos oficiales, se encuentra solo en una celda para tres en un pabellón cuya construcción fue autorizada justamente por él.

Al respecto, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, confirmó que ayer se dio la ejecución inmediata de la prisión preventiva decretada por el juez Osmar Legal, articulando así el ingreso de los procesados al sistema con el director general de Establecimientos Penitenciarios, Óscar Pereira, y el viceministro Víctor Benítez.

Asimismo, el funcionario enfatizó que existe una orden expresa de las autoridades judiciales -tanto del juez Rodrigo Estigarribia como de Legal- orientada a impedir que los imputados compartan espacios de libre comunicación entre ellos.

De igual manera aclaró que si bien los reclusos por la misma causa pueden ser alojados dentro de un mismo pabellón en el Centro Nacional de Prevenidos, esto no implica que permanezcan juntos o en contacto.

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Turnos para espacios comunes en ex-Tacumbú

Además, con el objetivo de garantizar el distanciamiento, se utilizará la infraestructura de los nuevos módulos penitenciarios, los cuales disponen de dos niveles diferenciados -planta alta y planta baja- para la distribución de los recluidos.

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También citó que el esquema de seguridad contempla una organización por turnos para el uso de los espacios comunes, evitando así que los internos coincidan o se crucen durante sus desplazamientos.

Finalmente, reiteró a la 1020 AM que el objetivo central es evitar el intercambio de información entre los procesados que podría implicar un intento de entorpecer la investigación a cargo del Ministerio Público.

Fernández Valdivinos está en una celda que no tiene conexiones eléctricas, es decir, que no podrá usar electrodomésticos. En el mismo pabellón, pero en la planta alta, está alojado Alejandro Gómez Abente, uno de los directivos de Ueno Bank que provocó esta histórica crisis. También en la misma cárcel se encuentra Miguel Vázquez, ex-CEO de la entidad bancaria.

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