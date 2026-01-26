Noticiero Cardinal
26 de enero de 2026 - 18:41

AUDIO. Choque entre camioneta y motocicleta se cobra la vida de un trabajador de estancia en Amambay

Accidente fatal sobre la Ruta PY05 en Amambay.
Un accidente de tránsito con derivación fatal se registró en la tarde del lunes sobre la Ruta PY05 en zona de la colonia Guavirá, distrito de Cerro Corá. El choque involucró a una camioneta y un motociclista. El conductor del biciclo perdió la vida de forma instantánea, según informó la Policía Nacional.