Noticiero Cardinal
30 de enero de 2026 - 18:54

AUDIO. Identifican al delincuente abatido en Ciudad del Este

Momento en que el asaltante cae tras ser baleado por el dueño del local.
Indentifican al delincuenta que cayó muerto durante la balacera luego de un asalto a un local comercial de Ciudad del Este. Ahora se busca determinar si la bala que mató a la dueña salió del arma de fuego de su esposo o del delincuente.