AUDIO. Ministerio Público investiga un presunto caso de feminicidio en extrañas circunstancias

El Ministerio Público investiga un supuesto caso de feminicidio tras la muerte de una mujer que había sido trasladada al Hospital de Barrio Obrero por haber sido víctima de violencia física. El fiscal João Carlos Báez señaló que existen indicios de que la víctima habría sido atacada por varias personas, por lo que se están realizando diligencias para esclarecer lo ocurrido.