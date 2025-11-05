Periodísticamente
05 de noviembre de 2025 - 16:54

AUDIO: Sargento arrastrado por el raudal en Lambaré aún no fue declarado como fallecido

En este punto del arroyo Lambaré habrían hallado indicios del paradero del militar Alexis Sosa, quien había desaparecido tras ser arrastrado por raudales en noviembre del 2023.