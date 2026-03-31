Clima
31 de marzo de 2026 - 14:40

Alerta de tormentas en cuatro departamentos para esta tarde

Foto de archivo. Imagen de referencia.
Foto de archivo. Imagen de referencia.Álvaro del Olmo

La Dirección de Meteorología emitió una nueva alerta por tormentas que afectarán a cuatro departamentos. En esta nota te contamos cuáles serán.

Por ABC Color

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos puntual, según la alerta de tormentas emitida a las 14:18 por la Dirección de Meteorología.

Esto se debe a que las celdas de tormentas de rápido desarrollo y corta duración empiezan a afectar al área de cobertura.

Esto generá probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante la tarde de hoy.

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¿Dónde lloverá?

Según el boletín meteorológico, la zona de cobertura de la tormenta es el sur y este de la región Oriental.

Los departamentos afectados son:

  • Caazapá (noreste).
  • Itapuá (centro y noreste).
  • Alto Paraná (sur).
  • Canindeyú (norte).