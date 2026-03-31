Alerta de tormentas en cuatro departamentos para esta tarde

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos puntual, según la alerta de tormentas emitida a las 14:18 por la Dirección de Meteorología.

Esto se debe a que las celdas de tormentas de rápido desarrollo y corta duración empiezan a afectar al área de cobertura.

Esto generá probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante la tarde de hoy.

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¿Dónde lloverá?

Según el boletín meteorológico, la zona de cobertura de la tormenta es el sur y este de la región Oriental.

Los departamentos afectados son: