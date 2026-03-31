Clima
31 de marzo de 2026 - 17:52

Los cinco departamentos que están ahora en área de tormentas

Gif lluvia en la ruta.
Imagen ilustrativa: lluvia en la ruta.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) confirmó que para hoy se esperan lluvias, tormentas eléctricas y otros fenómenos de tiempo severo. De momento, hay cinco departamentos afectados durante esta tarde.

Por ABC Color

Para este martes se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos puntual, según la DMH.

Asimismo, detallan que celdas de tormentas persisten sobre el territorio nacional con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante lo que resta de la tarde de hoy.

Celdas de tormentas sobre el territorio nacional.
Celdas de tormentas sobre el territorio nacional.

La zona de cobertura corresponde al sur, noreste y este de la región Oriental.

Departamentos afectados

  1. Sureste de Caazapá
  2. Noreste y noroeste de Itapúa
  3. Centro y norte de Misiones
  4. Sur de Paraguarí
  5. Alto Paraná

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