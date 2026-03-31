Los cinco departamentos que están ahora en área de tormentas

Para este martes se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos puntual, según la DMH.

Asimismo, detallan que celdas de tormentas persisten sobre el territorio nacional con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante lo que resta de la tarde de hoy.

La zona de cobertura corresponde al sur, noreste y este de la región Oriental.

Departamentos afectados

Sureste de Caazapá Noreste y noroeste de Itapúa Centro y norte de Misiones Sur de Paraguarí Alto Paraná

Lea más: ¿Lluvia en Semana Santa? Esto dice el último reporte de meteorología