Mundial de Fútbol
31 de marzo de 2026 - 08:35

Bolivia vs. Irak, Repechaje Mundial 2026: Hora y dónde ver

El paraguayo Juan Sinforiano Godoy (8), futbolista de la selección de Bolivia, celebra un gol en el partido frente a Surinam por la Llave B del Repechaje Intercontinental al Mundial 2026 en el estadio BBVA, en Monterrey, México.
El paraguayo Juan Sinforiano Godoy (8), futbolista de la selección de Bolivia, celebra un gol en el partido frente a Surinam por la Llave B del Repechaje Intercontinental al Mundial 2026 en el estadio BBVA, en Monterrey, México. 032202+0000 JULIO CESAR AGUILAR

Bolivia enfrenta a Irak por un boleto al Mundial 2026. Conozca la hora del partido y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Bolivia enfrenta a Irak por la clasificación al Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. La Verde, con el paraguayo Juan Godoy, juega la final del repechaje intercontinental en el estadio BBVA de la ciudad de Monterrey, México: arranca a las 00:00, hora de Paraguay, del miércoles 1 de abril. El ganador será el cuarto integrante del Grupo I, en el que esperan Francia, Senegal y Noruega. El encuentro no tiene transmisión televisiva en nuestro país.

Lea más: A qué hora juega Paraguay vs. Marruecos y dónde ver en vivo

Bolivia vs. Irak: ¿A qué hora es el miércoles 1 de abril?

Paraguay: 00:00 horas

Argentina: 00:00 horas

Brasil: 00:00 horas

Uruguay: 00:00 horas

Chile: 00:00 horas

Ecuador: 22:00 horas (hoy)

Colombia: 22:00 horas (hoy)

Perú: 22:00 horas (hoy)

Venezuela: 23:00 horas (hoy)

Bolivia: 23:00 horas (hoy)

El Salvador: 21:00 horas (hoy)

México: 21:00 horas (hoy)

Estados Unidos - Oeste: 19:00 horas (hoy)

Estados Unidos - Este: 22:00 horas (hoy)

Inglaterra: 03:00 horas

España: 04:00 horas

Bélgica: 04:00 horas

Marruecos: 04:00 horas

Sudáfrica: 05:00 horas

Bolivia vs. Irak: ¿Dónde ver por TV?

Bolivia: Btv y Entel TV (solo partidos de Bolivia)

Brasil: Sportv y Cazé TV

Resto de Sudamérica: DSports y WinSports (Colombia)

Centroamérica: Tigo Sports

República Dominicana: DAZN y FIFA+

México: TUDN y Vix Premium

Estados Unidos: Telemundo Deportes y FS1

esponsors especiales de Mundial x ABC