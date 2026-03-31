Bolivia vs. Irak, Repechaje Mundial 2026: Hora y dónde ver

Bolivia enfrenta a Irak por la clasificación al Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. La Verde, con el paraguayo Juan Godoy, juega la final del repechaje intercontinental en el estadio BBVA de la ciudad de Monterrey, México: arranca a las 00:00, hora de Paraguay, del miércoles 1 de abril. El ganador será el cuarto integrante del Grupo I, en el que esperan Francia, Senegal y Noruega. El encuentro no tiene transmisión televisiva en nuestro país.
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Bolivia vs. Irak: ¿A qué hora es el miércoles 1 de abril?
Paraguay: 00:00 horas
Argentina: 00:00 horas
Brasil: 00:00 horas
Uruguay: 00:00 horas
Chile: 00:00 horas
Ecuador: 22:00 horas (hoy)
Colombia: 22:00 horas (hoy)
Perú: 22:00 horas (hoy)
Venezuela: 23:00 horas (hoy)
Bolivia: 23:00 horas (hoy)
El Salvador: 21:00 horas (hoy)
México: 21:00 horas (hoy)
Estados Unidos - Oeste: 19:00 horas (hoy)
Estados Unidos - Este: 22:00 horas (hoy)
Inglaterra: 03:00 horas
España: 04:00 horas
Bélgica: 04:00 horas
Marruecos: 04:00 horas
Sudáfrica: 05:00 horas
Bolivia vs. Irak: ¿Dónde ver por TV?
Bolivia: Btv y Entel TV (solo partidos de Bolivia)
Brasil: Sportv y Cazé TV
Resto de Sudamérica: DSports y WinSports (Colombia)
Centroamérica: Tigo Sports
República Dominicana: DAZN y FIFA+
México: TUDN y Vix Premium
Estados Unidos: Telemundo Deportes y FS1