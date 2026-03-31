Bolivia vs. Irak, Repechaje Mundial 2026: Hora y dónde ver

Bolivia enfrenta a Irak por la clasificación al Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. La Verde, con el paraguayo Juan Godoy, juega la final del repechaje intercontinental en el estadio BBVA de la ciudad de Monterrey, México: arranca a las 00:00, hora de Paraguay, del miércoles 1 de abril. El ganador será el cuarto integrante del Grupo I, en el que esperan Francia, Senegal y Noruega. El encuentro no tiene transmisión televisiva en nuestro país.

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Bolivia vs. Irak: ¿A qué hora es el miércoles 1 de abril?

Paraguay: 00:00 horas

Argentina: 00:00 horas

Brasil: 00:00 horas

Uruguay: 00:00 horas

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Chile: 00:00 horas

Ecuador: 22:00 horas (hoy)

Colombia: 22:00 horas (hoy)

Perú: 22:00 horas (hoy)

Venezuela: 23:00 horas (hoy)

Bolivia: 23:00 horas (hoy)

El Salvador: 21:00 horas (hoy)

México: 21:00 horas (hoy)

Estados Unidos - Oeste: 19:00 horas (hoy)

Estados Unidos - Este: 22:00 horas (hoy)

Inglaterra: 03:00 horas

España: 04:00 horas

Bélgica: 04:00 horas

Marruecos: 04:00 horas

Sudáfrica: 05:00 horas

Bolivia vs. Irak: ¿Dónde ver por TV?

Bolivia: Btv y Entel TV (solo partidos de Bolivia)

Brasil: Sportv y Cazé TV

Resto de Sudamérica: DSports y WinSports (Colombia)

Centroamérica: Tigo Sports

República Dominicana: DAZN y FIFA+

México: TUDN y Vix Premium

Estados Unidos: Telemundo Deportes y FS1