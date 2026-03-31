Fernández Valdovinos renuncia al cargo de ministro de Economía

Carlos Fernández Valdovinos renunció al cargo de ministro de Economía y Finanzas, según informó la Presidencia de la República.

Sin embargo, quien dio el anuncio, el jefe de Gabinete, Javier Giménez, no contestó directamente a la pregunta sobre si Fernández Valdovinos renunció al cargo, sino, alegó que son “cambios” decididos por el presidente de la República, Santiago Peña.

“Bueno, esto es un cambio de nuevo que viene del Poder Ejecutivo, del presidente de la República. Fernández Valdovinos hizo un trabajo extraordinario en estos dos primeros años, él y todo su equipo. Este segundo tiempo requiere de habilidades muy específicas y de competencias muy específicas y es por eso; la decisión del Presidente va en esa línea”, contestó a la pregunta sobre si el funcionario fue destituido o renunció.

Asimismo, confirmó que durante esta Semana Santa, Peña “aprovecharía” el tiempo para elegir al futuro titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mientras que como ministro interino del MEF asume Juan José Galeano.

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