A qué hora juega Paraguay vs. Marruecos y dónde ver en vivo

La selección de Paraguay disputa hoy el segundo y último amistoso de la Fecha FIFA de marzo. La Albirroja de Gustavo Alfaro, que derrotó 1-0 a Grecia el viernes, enfrenta a Marruecos: comienza a las 15:00, hora de nuestro país, en el Boullaert-Delelis de Lens, Francia. Dirige Eric Wattellier con VAR de Hamid Guenaoui (ambos franceses). Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
Paraguay vs. Marruecos: ¿A qué hora es hoy?
Paraguay: 15:00 horas
Argentina: 15:00 horas
Brasil: 15:00 horas
Uruguay: 15:00 horas
Chile: 15:00 horas
Ecuador: 13:00 horas
Colombia: 13::00 horas
Perú: 13:00 horas
Venezuela: 14:00 horas
Bolivia: 14:00 horas
El Salvador: 12:00 horas
México: 12:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 10:00 horas
Estados Unidos - Este: 13:00 horas
Inglaterra: 20:00 horas
España: 19:00 horas
Bélgica: 19:00 horas
Marruecos: 19:00 horas
Sudáfrica: 20:00 horas
Paraguay vs. Marruecos: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Paraguay vs. Marruecos: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.