A qué hora juega Paraguay vs. Marruecos y dónde ver en vivo

La selección de Paraguay disputa hoy el segundo y último amistoso de la Fecha FIFA de marzo. La Albirroja de Gustavo Alfaro, que derrotó 1-0 a Grecia el viernes, enfrenta a Marruecos: comienza a las 15:00, hora de nuestro país, en el Boullaert-Delelis de Lens, Francia. Dirige Eric Wattellier con VAR de Hamid Guenaoui (ambos franceses). Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Paraguay vs. Marruecos: ¿A qué hora es hoy?

Paraguay: 15:00 horas

Argentina: 15:00 horas

Brasil: 15:00 horas

Uruguay: 15:00 horas

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Chile: 15:00 horas

Ecuador: 13:00 horas

Colombia: 13::00 horas

Perú: 13:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

Bolivia: 14:00 horas

El Salvador: 12:00 horas

México: 12:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 10:00 horas

Estados Unidos - Este: 13:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

España: 19:00 horas

Bélgica: 19:00 horas

Marruecos: 19:00 horas

Sudáfrica: 20:00 horas

Paraguay vs. Marruecos: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Paraguay vs. Marruecos: ¿Dónde ver hoy por streaming?

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