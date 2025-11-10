Periodísticamente
10 de noviembre de 2025 - 14:52

AUDIO. Funcionaria “hurrera” del TSJE fue destituida, asegura Mauro

El asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Luis Alberto Mauro, confirmó que la funcionaria del TSJE que se encontraba en funciones cuando realizó loas a Javier Zacarías irún fue desvinculada de la institución