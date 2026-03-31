A nueve años del crimen de Rodrigo Quintana: Fleitas exige justicia contra “autores morales”

A nueve años del asesinato de Rodrigo Quintana, el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, señaló que la herida sigue abierta porque la justicia se quedó a medias. Sostuvo que hay un suboficial condenado por el disparo, pero nadie sabe aún quién dio la orden de atropellar la sede partidaria.

Fleitas recordó que aquel atropello ocurrió en un contexto de furia ciudadana contra el intento de enmienda inconstitucional del entonces presidente Horacio Cartes.

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“Evidentemente hubo una orden, porque entraron comisarios y un contingente importante sin una orden judicial”, afirmó el líder liberal.

Para Fleitas, es inaceptable que tras casi una década, los responsables políticos de aquel “atraco” sigan caminando tranquilos, mientras una familia y un partido siguen esperando que se aclare la autoría moral del crimen.

Un parlamento sometido y el peligro del “copamiento”

El actual titular del principal partido de la oposición comparó la crisis del 2017 con la realidad política de hoy. Señaló que, si bien en aquel entonces la ciudadanía logró frenar la reelección de Cartes, hoy el panorama es preocupante debido al control total de los poderes del Estado por parte del mismo sector político.

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“En ese entonces todavía teníamos un parlamento que tomaba decisiones propias. Hoy, este Parlamento está totalmente sometido”, sentenció Fleitas.

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Según su visión, el “copamiento” de las instituciones es una amenaza directa al proceso democrático que tanto costó conseguir después del golpe del 89, y lamentó que el sometimiento de los otros poderes del Estado sea común.

Feitas avizora una fuerza renovada y castigo a “liberocartistas”

Fleitas se mostró optimista respecto al futuro del Partido Liberal. Aseguró que la nucleación está con una “fuerza renovada” y se prepara con todo para las próximas elecciones municipales e internas.

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Según detalló, el partido logró inscribir a 40.000 afiliados para pugnar por diversos cargos y ya cerró 149 alianzas en distintos distritos del país con el objetivo de alcanzar las 100 intendencias.

Finalmente, sostuvo que el sector de “liberocartistas” será castigado en las urnas por el pueblo liberal. “El pueblo liberal siempre fue sabio para decidir la línea que debe tener el partido”, concluyó.