AUDIO. Para Kattya, que se hable de la oposición es bueno

En medio de las conversaciones dentro de la mesa de negociaciones en Unidos por Asunción, la exsenadora Kattya González elogió a los perfiles de Soledad Núñez y Johanna Ortega cómo precandidatas a la intendencia de Asunción. Aseguró que ella honrará sus compromisos y apoyará a la candidata de consenso descartando toda posibilidad de pugnar por la comuna capitalina.