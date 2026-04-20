Ataque de barras de Olimpia deja a un policía herido en Fernando de la Mora

Según el director de Policía de Central, comisario Carlos Acosta, el enfrentamiento se inició cuando un grupo de barras de Olimpia, que se desplazaba en un bus escoltado por la Policía, descendió en la intersección de las calles Santa Teresa y Oleari.

En el lugar, los hinchas atacaron a cuatro personas que vestían camisetas de Cerro Porteño y se encontraban en una estación de servicio. Esto derivó en una pelea que incluyó disparos de arma de fuego.

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Policía herido durante intervención

Durante la intervención de agentes del Grupo Lince, uno de los uniformados resultó herido por un disparo en la zona de la muñeca. El policía fue asistido, mientras se aguarda un reporte más detallado sobre la gravedad de la lesión.

Tras el ataque inicial, los agresores abordaron nuevamente el bus, avanzaron unas cuadras e ingresaron a un callejón, donde efectuaron más disparos antes de refugiarse en una vivienda.

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Hallan evidencias y detienen a sospechosos

En el sitio, la Policía halló al menos cinco vainillas de calibre .38, varias de ellas servidas, lo que confirma la utilización de armas de fuego durante el incidente.

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Los intervinientes rodearon la vivienda señalada como punto de encuentro de la barra y lograron la aprehensión de aproximadamente 25 personas, mientras que otras permanecían en el interior a la espera de un procedimiento fiscal.

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Víctimas sin heridas graves

Las personas atacadas inicialmente no sufrieron heridas de gravedad, aunque sí fueron golpeadas por los agresores.

La Policía continúa con la identificación de los detenidos y la búsqueda de las armas utilizadas, con apoyo de personal de Criminalística e Investigación de Delitos.