AUDIO. Estancia Lusipar: Campesinos detenidos fueron trasladados a la cárcel de San Pedro

En San Pedro, unos 29 campesinos fueron imputados por el Ministerio Público luego del violento enfrentamiento con la Policía, ocurrido durante el intento de ingreso a la estancia Lusipar. De ellos, 27 cumplirán prisión preventiva en la cárcel regional de San Pedro. Un adulto mayor tendrá arresto domiciliario y otro que fue herido continúa internado, con prisión preventiva bajo custodia hospitalaria.