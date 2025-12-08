Periodísticamente
08 de diciembre de 2025 - 15:45

AUDIO. Estancia Lusipar: Policías heridos continúan en estado crítico

Policías frente a la estancia Lusipar.ABC Color

La doctora Luz Céspedes, directora del Hospital Central de Policía se refirió a la situación de los dos agentes heridos durante los enfrentamientos con campesinos que intentaron invadir la estancia Lusipar en Santa Rosa del Aguaray. Aseguró que en ambos casos, no se puede afirmar que esten fuera de peligro.