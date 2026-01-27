Periodísticamente
27 de enero de 2026 - 15:00

AUDIO. Policías cuestionan dichos de Riera y presentarán proyecto para su caja jubilatoria

Fermín DeLeón Rojas, presidente de la Asocación de Policias Padres de Policías (APPP) se refirió a la reforma de la caja jubilatoria para uniformados y dijo que no están de acuerdo con la propuesta del gobierno. Sostuvo que presentarán un proyecto alternativo más inclusivo con los agentes.