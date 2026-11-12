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Economía
12 de noviembre de 2026 - 10:32

¿IPS recuperará todos sus fondos de Ueno Bank? Esto confirmó hoy el BCP

Una sucursal de Ueno Bank en Asunción.
Una sucursal de Ueno Bank en Asunción.Juan Pablo Pino

El presidente del Banco Central del Paraguay, Jorge Schreiner, anunció hoy que auditores de la banca matriz le reportaron preliminarmente que hallaron activos “sanos” de Ueno Bank cuya suma superaría el monto depositado en ese banco que debe ser devuelto a entidades previsionales como el Instituto de Previsión Social.

Por ABC Color
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Más de una semana después del cierre por insolvencia de Ueno Bank, el Banco Central del Paraguay continúa abocado a la tarea de analizar los activos y pasivos con que cuenta la entidad bancaria, que deben ser destinados a devolver el dinero depositado en ese banco por cientos de miles de ahorristas, por entes previsionales e instituciones del Estado paraguayo.

El procedimiento de resolución de Ueno Bank iniciado el pasado martes dejó congelados e inaccesibles esos fondos. La semana pasada el BCP comenzó a realizar transferencias a ahorristas por medio de su Fondo de Garantía de Depósitos, pero esos desembolsos estuvieron limitados a un tope de 228.3000.000 guaraníes.

Lea más: Quiebra de Grupo Vázquez: qué significa el pedido judicial y quiénes tendrían prioridad para cobrar

La etapa de evaluación de los activos y pasivos de Ueno Bank continúa y un resultado definitivo podría estar listo dentro de unos 10 días, comentó hoy en una entrevista radial Jorge Schreiner, nuevo presidente del BCP.

“Los números dan para cubrir” fondos previsionales

Jorge Schreiner, presidente del Banco Central de Paraguay.
Jorge Schreiner, presidente del Banco Central de Paraguay.

Sin embargo, el titular de la banca matriz dijo haber recibido del equipo auditor un informe preliminar tranquilizador: han sido hallados aproximadamente 600 millones de dólares en activos “sanos” de Ueno Bank, una cifra que permitiría garantizar la devolución de los fondos depositados en ese banco por entidades previsionales como el Instituto de Previsión Social.

Por ley, los fondos previsionales tienen prioridad total en el proceso de devolución, agregó Schreiner.

Lea más: Proponen modificar ley de Senabico para crear un fondo de resarcimiento para víctimas de Ueno Bank

“El mandato que recibí es que ningún jubilado o potencial jubilado sea perjudicado, los números dan para cubrir eso”, dijo Schreiner en su entrevista con Radio Monumental.

En caso de que la sumatoria de pasivos supere el total de activos sanos, esa diferencia podría ser “calzada” con el Fondo de Garantías, añadió.

Fondos previsionales serán transferidos a varios bancos

El titular del BCP explicó que los activos destinados a reponer los fondos previsionales depositados en Ueno Bank serían transferidos a otras entidades bancarias. Esas transferencias se harían por licitación en distintos “lotes” para evitar que un solo banco reciba todos los activos y esa entidad bancaria se convierta en un “megabanco”.

Lea más: Caso Ueno: el considerado “segundo” de Miguel Vázquez se entregó a la Fiscalía

Schreiner agregó que, en caso de que los activos sanos superen el monto correspondiente a fondos previsionales –como dijo creer que será el caso–, la diferencia pasará a ser destinada a la reposición de fondos a ahorristas cuyos depósitos superen los 228.300.000 guaraníes cubiertos por el Fondo de Garantía.

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