¿IPS recuperará todos sus fondos de Ueno Bank? Esto confirmó hoy el BCP

Más de una semana después del cierre por insolvencia de Ueno Bank, el Banco Central del Paraguay continúa abocado a la tarea de analizar los activos y pasivos con que cuenta la entidad bancaria, que deben ser destinados a devolver el dinero depositado en ese banco por cientos de miles de ahorristas, por entes previsionales e instituciones del Estado paraguayo.

El procedimiento de resolución de Ueno Bank iniciado el pasado martes dejó congelados e inaccesibles esos fondos. La semana pasada el BCP comenzó a realizar transferencias a ahorristas por medio de su Fondo de Garantía de Depósitos, pero esos desembolsos estuvieron limitados a un tope de 228.3000.000 guaraníes.

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La etapa de evaluación de los activos y pasivos de Ueno Bank continúa y un resultado definitivo podría estar listo dentro de unos 10 días, comentó hoy en una entrevista radial Jorge Schreiner, nuevo presidente del BCP.

“Los números dan para cubrir” fondos previsionales

Sin embargo, el titular de la banca matriz dijo haber recibido del equipo auditor un informe preliminar tranquilizador: han sido hallados aproximadamente 600 millones de dólares en activos “sanos” de Ueno Bank, una cifra que permitiría garantizar la devolución de los fondos depositados en ese banco por entidades previsionales como el Instituto de Previsión Social.

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Por ley, los fondos previsionales tienen prioridad total en el proceso de devolución, agregó Schreiner.

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“El mandato que recibí es que ningún jubilado o potencial jubilado sea perjudicado, los números dan para cubrir eso”, dijo Schreiner en su entrevista con Radio Monumental.

En caso de que la sumatoria de pasivos supere el total de activos sanos, esa diferencia podría ser “calzada” con el Fondo de Garantías, añadió.

Fondos previsionales serán transferidos a varios bancos

El titular del BCP explicó que los activos destinados a reponer los fondos previsionales depositados en Ueno Bank serían transferidos a otras entidades bancarias. Esas transferencias se harían por licitación en distintos “lotes” para evitar que un solo banco reciba todos los activos y esa entidad bancaria se convierta en un “megabanco”.

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Schreiner agregó que, en caso de que los activos sanos superen el monto correspondiente a fondos previsionales –como dijo creer que será el caso–, la diferencia pasará a ser destinada a la reposición de fondos a ahorristas cuyos depósitos superen los 228.300.000 guaraníes cubiertos por el Fondo de Garantía.