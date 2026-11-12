Caso Ueno: el considerado “segundo” de Miguel Vázquez se entregó a la Fiscalía

El presidente y CEO de la empresa de tecnología ITTI SAECA, César Manuel Astigarraga Lambaré, considerado como el “segundo” de Miguel Vázquez, se puso a disposición de la justicia, al presentarse esta mañana en la sede de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), del Ministerio Público, en el marco del caso Ueno Bank.

Astigarraga Lambaré contaba con orden de detención desde el 5 de noviembre, en el marco de la causa N° 89 caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ lesión de confianza y otros”.

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En relación a él, la Fiscalía llevó a cabo dos allanamientos, uno de ellos el mismo día en que se dictó la orden de detención y otro el martes último, pero ambos fueron infructuosos ya que no pudieron dar con él.

César Astigarraga es considerado como el “segundo” del procesado Miguel Vázquez, vicepresidente 1° de Ueno Bank. Astigarraga se desempeñaba como presidente de ITTI, la misma firma a la cual se desembolsaban los créditos emitidos a favor de otras empresas que conforman el grupo societario ligado a Vázquez y que fue la herramienta común para el vaciamiento del ente bancario en el cual se centraban los fondos públicos y previsionales.

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