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Nacionales
12 de noviembre de 2026 - 09:09

Caso Ueno: el considerado “segundo” de Miguel Vázquez se entregó a la Fiscalía

El considerado como “segundo” de Miguel Vázquez, César Astigarraga se presentó hoy ante la Fiscalía. El CEO de la empresa ITTI, integrante del conglomerado de Ueno Bank y que fue utilizada dentro del esquema para el vaciamiento era buscado desde el 5 del corriente.

Por ABC Color
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El presidente y CEO de la empresa de tecnología ITTI SAECA, César Manuel Astigarraga Lambaré, considerado como el “segundo” de Miguel Vázquez, se puso a disposición de la justicia, al presentarse esta mañana en la sede de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), del Ministerio Público, en el marco del caso Ueno Bank.

Hombre con barba y cabello rizado, vestido con camiseta negra, esperando en dependencia policial con expresión tranquila.
César Manuel Astigarraga Lambaré, uno de los imputados por el caso Ueno Bank.

Astigarraga Lambaré contaba con orden de detención desde el 5 de noviembre, en el marco de la causa N° 89 caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ lesión de confianza y otros”.

Lea más: Ueno: detienen a Holger Insfrán, superintendente de Bancos

En relación a él, la Fiscalía llevó a cabo dos allanamientos, uno de ellos el mismo día en que se dictó la orden de detención y otro el martes último, pero ambos fueron infructuosos ya que no pudieron dar con él.

César Astigarraga es considerado como el “segundo” del procesado Miguel Vázquez, vicepresidente 1° de Ueno Bank. Astigarraga se desempeñaba como presidente de ITTI, la misma firma a la cual se desembolsaban los créditos emitidos a favor de otras empresas que conforman el grupo societario ligado a Vázquez y que fue la herramienta común para el vaciamiento del ente bancario en el cual se centraban los fondos públicos y previsionales.

Lea más: Ordenan captura de César Astigarraga, el número 2 de Miguel Vázquez

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