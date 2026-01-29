Periodísticamente
29 de enero de 2026 - 15:41

AUDIO. Reforma de Caja Fiscal: Estos días son claves, dice Ávalos Mariño

Diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA).
Diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA).Foto Gentileza

El diputado Jorge Ávalos Mariño se refirió a la reunión de mañana con varios actores afectados al nproyecto de reforma de Caja Fiscal impulsado por el gobierno. El liberal afirmó que llegar un acuerdo es fundamental para no alterar el orden social.