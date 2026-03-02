Periodísticamente
02 de marzo de 2026 - 14:53

AUDIO. La situación de los paraguayos en Israel

JERUSALÉN, 02/03/2026.- Un joven resultó herido de carácter moderado y otras 18 personas lo están en estado leve tras el impacto de un misil en una zona abierta en Beersheva, en el sur de Israel, y la subsecuente ola expansiva que habría estallado cristales de un edificio. EFE/ United Hatzalah of Israel - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -
JERUSALÉN, 02/03/2026.- Un joven resultó herido de carácter moderado y otras 18 personas lo están en estado leve tras el impacto de un misil en una zona abierta en Beersheva, en el sur de Israel, y la subsecuente ola expansiva que habría estallado cristales de un edificio. EFE/ United Hatzalah of Israel - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) - United Hatzalah of Israel

Una paraguaya que estaba en un viaje de turismo religioso, fue sorprendida por los ataques Israel-Irán en plena Jerusalén. La misma está en compañía de una tía. Ambas mujeres están refugiadas en uno de los bunkers que existen en la zona.