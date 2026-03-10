AUDIO. Combustibles suben hasta G. 700 en emblemas privados

La Asociación de Propietarios y Operarios de Estaciones de Servicios y Afines (Apesa) confirmó que el reajuste de los precios oscila entre G. 350 y G. 700 por litro. La suba, motivada por la crisis en Medio Oriente, ya empezó a regir en algunos surtidores y se generalizará en los próximos días.