Periodísticamente
10 de abril de 2026 - 18:34

AUDIO: Contrabandistas balean a un efectivo de la Prefectura Naval en la frontera

Agentes de seguridad patrullan la frontera fluvial tras un tiroteo con contrabandistas en una operación de control.
Dos embarcaciones rápidas trasladan las mercaderías incautadas.Gentileza