El director responde por la forma en que decidió dónde depositar, y la asamblea se lo va a preguntar cuando trate el balance.

El Banco Central del Paraguay estima que el 97% de los ahorristas de Ueno Bank está cubierto por la garantía de depósitos. Moody’s Ratings midió lo mismo en dinero y obtuvo otro número. Solo alrededor del 30% del valor de los depósitos estaba dentro del límite de G. 228,3 millones; la distancia entre las dos cifras son los saldos grandes, y entre ellos está el capital de trabajo de empresas.

En cada una de esas empresas alguien decidió en qué banco depositar. Cuando la sociedad registre la pérdida, los accionistas van a querer saber quién fue. ¿Puede la sociedad reclamar al director lo que el banco no devuelva?

Lo que dice el Código Civil

Los directores de una sociedad anónima responden ilimitada y solidariamente ante la sociedad, los accionistas y los terceros. El Código Civil enumera las causas, que son la inejecución o el mal desempeño del mandato, la violación de la ley o de los estatutos, y el perjuicio ocasionado con dolo, abuso de facultades o culpa grave.

La caída de un banco autorizado y supervisado no figura en esa lista. Un juez examinará la decisión de depositar con la información que el directorio tenía ese día, y la pérdida por sí sola no alcanza para condenar.

Hay hechos que pesan en contra del director. Pesa que el directorio nunca haya tratado dónde se deposita, o que existiera un límite por banco en el estatuto o en una política interna y no se haya respetado; pesa que la plata estuviera en instrumentos sin garantía a cambio de una tasa mejor. Y pesa, más que nada, el interés propio de un director en la relación con el banco —si no lo declaró—, porque en ese caso el Código lo hace responder por las pérdidas de la operación.

Quién decide el reclamo

La acción contra los directores la resuelve la asamblea. Puede hacerlo al tratar el balance, aunque el punto no figure en el orden del día, y la resolución que declara la responsabilidad produce la remoción del director. Si la sociedad no inicia la acción en tres meses, cualquier accionista puede promoverla.

La asamblea también puede aprobar lo actuado o renunciar al reclamo. Esa salida se cierra si hubo violación de la ley o de los estatutos, o si se oponen accionistas que representen al menos la quinta parte del capital. En una sociedad con un socio minoritario disconforme, ese quinto mantiene vivo el reclamo.

Los acreedores tienen además una acción propia cuando el patrimonio de la sociedad no alcanza para pagarles y los administradores descuidaron su conservación.

Lo que protege al director

El Código exime al director que no participó en la decisión, dejó constancia escrita de su disconformidad y dio noticia al síndico antes de que se le impute responsabilidad. Tampoco responde ante la sociedad el que actuó en cumplimiento de una resolución de la asamblea que no sea contraria a la ley o a los estatutos. Las dos defensas se prueban con actas.

Antes de la asamblea, el directorio debería poder contestar tres preguntas. ¿Hay un acta en la que se decidió en qué bancos deposita la sociedad y hasta qué monto en cada uno? ¿Qué información tenía el directorio sobre el banco y qué hizo con ella? ¿Cómo se registrará la pérdida en el balance y qué se informará a los accionistas?

Para lo que viene, la elección del banco y el límite por entidad van al orden del día del directorio. El director que lo deja escrito tiene con qué responder.

*Abogado, Ehreke Business Attorneys.