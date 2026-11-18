Según los datos, familiares de asegurados internados en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del IPS reportaron este mediodía sobre el supuesto ofrecimiento de medicamentos con etiquetas del Instituto de Previsión Social (IPS) y del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).

Las sospechosas fueron identificadas como Elizabeth Guerrero Vera (35), señalada como la supuesta propietaria de los medicamentos e insumos, y Myrian Elizabeth Insfrán Medina (52), quien presuntamente se encargaba de ofrecerlos y comercializarlos.

Los familiares informaron la situación a un licenciado y este a su vez comunicó el caso a la directora del IPS de Ciudad del Este, doctora Sandra Rocío Martínez Bareiro, quien puso al tanto al personal policial apostado en el centro asistencial.

Durante el procedimiento fueron incautados numerosos medicamentos e insumos médicos con membretes del Ministerio de Salud y del IPS. La situación generó indignación entre los familiares, quienes denunciaron que en la farmacia les informaron que algunos de esos mismos fármacos no estaban disponibles.

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Entre los productos pertenecientes al Ministerio de Salud se encontraron 51 unidades de Midazolam de 15 mg, otras 22 unidades de Midazolam de 50 mg, además de Albumina Humana, Bicarbonato de Sodio, Amiodarona, Ampicilina, Meropenem, Piperacilina con Tazobactam, Gluconato de calcio, Furosemida y Atracurio.

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En tanto, entre los productos identificados con membretes del IPS había jeringas, vendas, apósitos, meropenem, fentanilo, bisturíes, omeprazol, ketorolac, cinta adhesiva y amiodarona.

El fiscal de turno, Elvio Aguilera Vázquez, dispuso que ambas mujeres comparezcan ante su unidad fiscal para prestar declaración.

Aguilera Vázquez deberá investigar a los responsables dentro de la cadena de provisión de ambas instituciones que sacaron los medicamentos e insumos de las instituciones públicas para terminar en manos de particulares con fines comerciales.