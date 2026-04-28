Periodísticamente
28 de abril de 2026 a la - 20:41

AUDIO: Para el reajuste del salario mínimo no se tiene en cuenta la informalidad, cuestiona exviceministro

El monto del salario mínimo es de G. 2.899.048 y tuvo su modificación el 1 de junio del año pasado.
El monto del salario mínimo es de G. 2.899.048 y tuvo su modificación el 1 de junio del año pasado.