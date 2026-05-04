Periodísticamente
04 de mayo de 2026 a la - 20:33

AUDIO: Confirman condena de 13 años de cárcel para Erico Galeano por lavado y asociación criminal

Foto Silvio Rojas 23-02-2026. Judiciales. Juicio a Erico Galeano en tribunales
Foto Silvio Rojas 23-02-2026. Judiciales. Juicio a Erico Galeano en tribunalesSilvio Rojas