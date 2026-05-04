Conductor de Bolt da su versión de la pelea que terminó con el pasajero muerto

Cristian Narváez (37) está imputado por homicidio doloso y omisión de auxilio tras la muerte de Arnaldo Ramón Grance Coronel (44), hecho que quedó registrado en imágenes de circuito cerrado, causando gran conmoción en la opinión pública.

De acuerdo a las versiones escuchadas durante el fin de semana, el conflicto se desató porque el conductor de la plataforma Bolt no contaba con cambio para entregar el vuelto al pasajero que pagó con un billete de G. 100.000.

Las imágenes, ampliamente difundidas, muestran un altercado que comenzó en el interior de una camioneta, cuando el pasajero llegaba a su vivienda. La esposa del ahora fallecido salió de su casa y abrió la puerta del vehículo para bajar a su marido; sin embargo, la situación escaló rápidamente y Narváez también bajó y se dirigió con vehemencia hacia el pasajero, desatándose los golpes y el desafortunado desenlace ahora conocido.

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¿Qué pasó durante el viaje?

El conductor de aplicación, actualmente detenido y con pedido de prisión, dio su versión de los hechos, haciendo un relato paso a paso de lo que supuestamente pasó desde que Arnaldo Ramón Grance Coronel abordó su vehículo en la zona del Paseo Carmelitas.

“Primeramente se subió él solo, después a último momento se subieron dos personas más. Los que conocen, saben que la plataforma suma lo que es el monto por el kilometraje y el recorrido. Entre los tres me pidieron que me desvíe de mi camino y que vaya y le deje primero a esas dos personas, lo que iba a hacer un recorrido más largo” comenzó explicando Narváez en entrevista con Telefuturo.

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De acuerdo con el relato, las otras dos personas se bajaron en una estación de servicios y posteriormente, Grance Coronel le comunicó que solo tenía un billete de G. 100.000 para pagar y le sugirió sencillar el dinero. Con ese objetivo pasaron por un par de estaciones de servicio hasta encontrar una donde le den cambio.

Cuando lo consiguieron, emprendieron camino hasta el destino marcado, pero cuando llegaron, aparentemente la aplicación mostró un monto superior al que le marcó inicialmente al pasajero, lo que desató la molestia de este.

“Primeramente, él se quedó callado y yo esperaba. Después miro para atrás y él está tratando de buscar el monto. Y yo le digo: ‘Señor, ¿qué pasó?’. Él me dice que estaba buscando el monto, que no era el monto ese que él tenía. Y yo le digo: ‘Señor, acá está, acá está deslizado’. Yo siempre lo que hago es deslizar enfrente del pasajero. ‘No, vos me querés estafar, vos sos mondaha (ladrón). siempre hacen lo mismo’. Y le digo: ‘Señor, pero acá está marcado’. Bueno y fue empezando a subir el tono” relató el conductor.

Según su versión, en ese momento, viendo que había personas en la casa, el conductor pidió ayuda para que el pasajero se baje del vehículo, incluso sin haber pagado, porque él quería seguir trabajando. Fue en ese momento que salió la esposa, pero supuestamente el pasajero se empecinó en quedarse, volviéndose la situación mucho más tensa.

Narváez afirma que trató de no responder a la agresión verbal, pero en un momento comenzó a recibir golpes en la cara y fue por eso que reaccionó y bajó para buscar a Grance, quien, según se ve en el vídeo, ya estaba fuera de la camioneta.

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Pedido de disculpas

Cristian Narváez se dirigió a la familia del fallecido para pedir disculpas por lo acontecido, asegurando que en su acción nunca estuvo la intención de matar.

“Quiero pedirle disculpas a la familia del señor, pedirle disculpas a la hija, pedirle disculpas a la esposa, que no fue mi intención que pase lo que pasó. Realmente la señora sabe (...) porque estuvo desde el primer momento de la discusión. Ella sabe que yo desesperadamente le llamé a ella, le grité porque yo quería que el señor se retire de mi camioneta, lo único que quería es que el señor se retire de mi camioneta, porque yo quería seguir trabajando”, manifestó.