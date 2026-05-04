Subasta de la Embajada de EE.UU.: mirá el listado de lo que podés adquirir

La Embajada de Estados Unidos en Paraguay dio a conocer “la gran subasta” de artículos que realizará a través de la plataforma “Asuncion Subasta en linea”.
Dicha subasta es públicas y abierta a todas aquellas personas que queiran participar. La misma cuenta con un total de 24 lotes y los precios base están fijados en guaraníes.
Según los registros de la plataforma, la oferta abarca diversas categorías que incluyen Vehículos, Electrodomésticos, Audio y Video, Computadoras, Muebles y Misceláneos.
Explican que para participar, es obligatorio que los usuarios se registren e inicien sesión en el portal oficial.
Lea más: Visas para Mundial 2026: Embajada de EE.UU. insta a aprovechar tramitación acelerada
Listado de lotes y precios base de la subasta
La Embajada de Estados Unidos dio a conocer cada uno de los lotes, con sus características y precios en la página web https://online-auction.state.gov/es-PY/Auction/Index/daa9b8c5-2884-4e12-ad8b-0d449e39d714/ los cuales, citamos a continuación:
- Lote 1: Ómnibus “INTERNATIONAL” – Modelo IC-RE-44/2009, diésel, año 2009 para 44 pasajeros. Condición: Reparable. Precio base: 5.000.000 PYG.
- Lote 2: Vehículo “FIAT SIENA” – Condición: Reparable. Precio base: 15.000.000 PYG.
- Lotes 3 y 4: Motocicletas “HONDA” XR150L – Año 2017, a nafta. Condición: Reparable. Precio base: 3.000.000 PYG c/u.
- Lote 5: Carrito de golf utilitario STAR-EV – Modelo 48-4SF-R a batería, año 2014, asientos traseros rebatibles. Condición: Reparable. Precio base: 4.000.000 PYG.
- Lote 6: Carrito de Golf “MOTO ELECTRIC VE” – Modelo Electro-Neighborhood, a batería, 4 pasajeros, año 2017. Condición: Reparable. Precio base: 4.000.000 PYG.
- Lotes 7 y 8: Carritos de Golf – Condición: Reparable. Precio base: 3.000.000 PYG c/u.
- Lote 9: Camioneta SUV “HONDA” PILOT – Condición: Usable. Precio base: 15.000.000 PYG.
- Lote 10: Lavarropas “WHIRLPOOL” – 2 máquinas modelo 3LWTW4815FW1. Condición: Reparable. Precio base: 400.000 PYG.
- Lote 11: Cocina y Lavarropas – 1 cocina eléctrica “GE” JB257DJ4WW y 1 lavarropas “WHIRLPOOL” 3LWTW4815FW0. Condición: Reparable. Precio base: 400.000 PYG.
- Lote 12: Lavarropas “WHIRLPOOL” – 2 máquinas modelo 3LWTW4815FW. Condición: Reparable. Precio base: 400.000 PYG.
- Lote 13: Enfriadores de agua “IBBL” – 4 unidades modelo GFN2000. Condición: Reparable. Precio base: 300.000 PYG.
- Lote 14: Electrodomésticos Varios – 3 enfriadores de agua (Speed y Tokyo) y 1 microondas “WHIRLPOOL”. Condición: Reparable. Precio base: 300.000 PYG.
- Lote 15: Lavarropas “WHIRLPOOL” – 1 máquina modelo 3LWTW4815FW. Condición: Reparable. Precio base: 300.000 PYG.
- Lote 16: Aire Acondicionado Split – 1 unidad “CARRIER” 24.000 BTU y 1 compresor “TOKYO”. Condición: Reparable. Precio base: 300.000 PYG.
- Lote 17: Enfriadores de agua – 2 unidades “SPEED” y 1 “CONSUMER”. Condición: Reparable. Precio base: 300.000 PYG.
- Lote 18: Limpieza y Otros – 1 hidrolavadora “KARCHER” K3, 1 aspiradora y 1 tanque de agua. Condición: Reparable. Precio base: 200.000 PYG.
- Lote 19: Tanques de oxigeno y cables – Condición: Chatarra. Precio base: 50.000 PYG.
- Lote 20: Muebles de Patio – 5 reposeras de jardín “DREXEL HERITAGE”. Condición: Reparable. Precio base: 300.000 PYG.
- Lote 21: Equipos informáticos – 1 CPU Dell Optiplex 7060 y 6 CPUs HP 805 G6 (todos sin disco duro ni memoria RAM), más teclados y mouses. Condición: Reparable. Precio base: 300.000 PYG.
- Lote 22: Monitores – 2 Samsung S24E650, 2 Lenovo ThinkVision y 1 Dell DE24. Condición: Reparable. Precio base: 300.000 PYG.
- Lote 23: Equipos de Servidor – 1 Rack “Rack Solution”, 1 sistema de almacenamiento Dell MD3420, 3 Dell PowerEdge R730xd (sin discos duros) y 1 switch KVM Vertiv. Condición: Reparable. Precio base: 1.000.000 PYG.
- Lote 24: Contenedor – Condición: Usable. Precio base: 5.000.000 PYG.
Lea más: EEUU busca fortalecer alianza bilateral con Paraguay en gestión económica, resalta Alter
¿Cómo participar en la subasta de la Embajada de EE. UU.?
Agregan que la recolección de datos para el registro se realiza bajo la autoridad del Departamento de Estado de los EE.UU., garantizando que la información será utilizada exclusivamente para gestionar las ofertas y no será compartida con terceros ajenos a dicha institución.
Aclaran que aquellos interesados que no proporcionen la información requerida no podrán participar en la puja.
Explican que todos los pagos son definitivos y no se ofrecerán reembolsos.
Además, los interesados deben tener en cuenta que estos artículos se ofrecen sin garantía, son usados y podrían tener daños, por lo que es posible que requieran mantenimiento, reparación o piezas de repuesto para su funcionamiento, y no se garantiza su operación.